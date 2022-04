Minori: Milano, 4 aprile “Educazione & speranza”, don Burgio incontra famiglie ed educatori

Dal carcere minorile Beccaria al teatro delle Scuole Faes, per portare ai genitori di adolescenti la propria esperienza di educatore in contesti difficili. Don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria di Milano e fondatore della comunità Kayròs, dedicata all’accoglienza di ragazzi in difficoltà, sarà lunedì 4 aprile (ore 20.45) al Teatro Faes per rispondere a tutte le domande che famiglie, insegnanti ed educatori, in presenza, vorranno rivolgergli. L’incontro, che rientra nel ciclo “Parole per il nostro tempo: educazione & speranza”, è aperto a tutti. “Lo abbiamo invitato – spiega Giovanni De Marchi, presidente di Faes Milano – perché in questo tempo così incerto e complesso sentiamo l’urgenza di diventare più consapevoli dei dubbi profondi e dei bisogni dei nostri figli. Don Burgio è una grande figura educativa, con una competenza pedagogica e una saggezza umana che nasce da una visione molto chiara delle ferite, grandi o piccole, insite nell’esperienza di vita dei giovani, e delle necessità relazionali di tutte le famiglie”.