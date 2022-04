Mondo e Missione: la rivista compie 150 anni. Omaggio alla storia, sguardo rivolto al futuro

(Foto Mondo e Missione)

“Nasceva esattamene 150 anni fa, nell’aprile del 1872, la rivista ‘Le Missioni Cattoliche’, che nel 1969 avrebbe cambiato il suo nome in ‘Mondo e Missione’. Che ancora oggi continua ad aprire finestre sul mondo e a lasciar entrare le storie degli altri nelle nostre vite”. Lo si legge in un articolo, a firma di Anna Pozzi, pubblicato in occasione dell’importante anniversario della rivista missionaria.

“Registrare le notizie più minute di ogni giorno, i viaggi, le cose di storia naturale, etnologia, statistica, le necrologie, le bibliografie, gli scritti dei missionari”: si presentava con questo “programma” il primo numero di “Le Missioni Cattoliche”. Centocinquant’anni di quella che è ritenuta la più antica rivista missionaria europea, “uscita con continuità sin dalla sua fondazione”. Una rivista “che è cambiata e si è rinnovata nel corso del tempo e che continua a farlo ancora oggi – anche attraverso nuovi strumenti: il sito, i social, le mostre, gli eventi culturali… – per continuare ad aprire finestre sul mondo e lasciar entrare le storie degli altri nelle nostre vite”.

“Oggi, dunque, ricordiamo i nostri 150 anni con un duplice sguardo. Rivolto al passato per non dimenticare la storia su cui la rivista si fonda, che è anche la storia del Pime, ma non solo: di tutto il mondo missionario, della Chiesa universale, ma anche di tante regioni e popoli del mondo che hanno trovato spazio sulle sue pagine già in tempi in cui viaggi e corrispondenze erano assai più difficili. E uno sguardo rivolto al futuro per continuare a interrogarci sul senso dell’informazione da e sul mondo. E soprattutto sull’importanza della testimonianza. Che continua a fare la differenza”.