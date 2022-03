“Fare rete nella comunità”. Questo il tema dell’incontro in programma mercoledì 30 marzo, alle 18, in cattedrale a Pavia con la partecipazione dell’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi. L’iniziativa è organizzata dalla Caritas diocesana di Pavia, da Agape in collaborazione con la diocesi.