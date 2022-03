Diocesi: Piazza Armerina, ordinato un nuovo sacerdote a Gela

Un nuovo sacerdote per il clero di Gela. Si è svolta sabato scorso l’ordinazione presbiterale del diacono don Francesco Spinello. L’imposizione delle mani del vescovo della diocesi di Piazza Armerina, è avvenuta nella chiesa Madre di Gela. Spinello, 28 anni, ha iniziato gli studi in seminario a Palermo dove ha conseguito il baccalaureato in Teologia. Attualmente studia per la licenza in Teologia fondamentale presso la Gregoriana di Roma. “Il Signore mi ha prima chiamato all’esperienza della vita ordinaria perché non tutti abbiamo la stessa ‘fortuna’ di Paolo che ha incontrato sulla via di Damasco”, ha detto al settimanale diocesano Settegiorni. Prima di dire sì al Signore, aveva intrapreso gli studi in Scienze della Formazione primaria. Tra le sue esperienze più significative ci sono quella di volontario barelliere in pellegrinaggio a Lourdes ed il Cottolengo di Torino. Domenica 27 la sua prima messa nella parrocchia d’origine san Francesco d’Assisi a Gela.