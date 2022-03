Diocesi: Bari, ritrovati oggetti trafugati nella basilica di San Nicola. Mons. Satriano, “segno di fiducia”

“Con grande riconoscenza, desidero esprimere gratitudine profonda per il felice esito delle indagini della Polizia che hanno portato al ritrovamento degli oggetti trafugati nella basilica di San Nicola, alla statua raffigurante il santo patrono di Bari, caro a milioni di persone”. Lo ha affermato mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, in una nota. “La professionalità degli agenti, la loro perizia e l’abnegazione vissuta nel portare avanti il proprio lavoro ha riconsegnato alla città, e non solo, un segno di speranza che ridona fiducia a questi giorni, rattristati dalla guerra che bussa alle porte delle nostre case”, ha aggiunto il presule cui “dispiace la vicenda del tunisino trovato in possesso della refurtiva”. “Questa amara storia ci apra il cuore a maggiore solidarietà verso i fratelli che vivono nel bisogno – l’auspicio di mons. Satriano – ma anche ad educare a quel senso civico, fatto di rispetto e attenzione alle regole del vivere insieme, a cui nessuno deve sottrarsi”.