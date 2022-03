Diocesi: Sassari, da stasera “Il focolare della Quaresima con i Padri della Chiesa” con mons. Saba

Prenderà il via questa sera, nella chiesa della Sacra Famiglia, monastero delle Monache cappuccine di Sassari, il ciclo di “Cammini e dialoghi spirituali” con il vescovo Gian Franco Saba dedicato al tema “Il focolare della Quaresima con i Padri della Chiesa”. In programma tre appuntamenti aperti a tutti, con inizio alle 19, nei quali il vescovo “vivrà – spiega una nota – insieme con i partecipanti, presenti e in diretta streaming, un dialogo spirituale alla luce dell’insegnamento dei Padri. Il tempo liturgico della Quaresima che ha avuto inizio con il mercoledì delle ceneri è un tempo propizio per l’ascolto della Parola di Dio e per la riflessione personale e comunitaria, come ricordato da Papa Francesco in occasione del Messaggio per la Quaresima: ‘Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda’”.

I tre appuntamenti saranno trasmessi sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della diocesi.