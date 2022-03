Ucraina: Lucca, domani in cattedrale preghiera e testimonianza “insieme per la pace”

Un momento di testimonianza e di preghiera, intitolato “Insieme per la pace”. Ad organizzarlo domani, 29 marzo, è la diocesi di Lucca, per riunire la comunità ucraina che da anni vive nella città toscana, le famiglie accolte in queste settimane e che sono fuggite dal conflitto e le varie persone che stanno accogliendo questi profughi sul territorio. “In queste settimane molte famiglie ucraine in fuga dalla guerra stanno raggiungendo il nostro territorio”, si legge in una nota: “L’accoglienza che la diocesi di Lucca può dare è sostenuta dalla generosità di tante persone che stanno mettendo a disposizione alloggi, beni essenziali, competenze e tempo”. L’incontro, aperto a tutti, è fissato per domani alle ore 21 nella Cattedrale di Lucca. Saranno presenti l’arcivescovo Paolo Giulietti e il parroco greco-cattolico ucraino don Volodymyr Liupac.