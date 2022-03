Cammino sinodale: Avezzano, sabato la Chiesa locale incontrerà i sindaci marsicani. Mons. Massaro, “in ascolto di proposte ed esigenze del mondo civile”

È in programma per sabato 2 aprile l’assemblea sinodale nella quale il vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro, incontrerà e si confronterà con i sindaci marsicani. Ad ospitare l’incontro, con inizio alle 9.30, sarà il teatro dell’Istituto Don Orione di Avezzano. “Molti – ricorda la diocesi in una nota – i gruppi di ascolto sinodali che si stanno svolgendo nel territorio diocesano, all’interno delle parrocchie, delle foranie, delle realtà pastorali e associative. Tutte le parrocchie e gli uffici della diocesi si sono coinvolti in questo percorso di ascolto, con il desiderio di essere, come Papa Francesco ricorda, ‘Chiesa in uscita’, che ascolta la voce anche e soprattutto di chi finora non ha avuto voce”. “Per arricchire tale riflessione – ha affermato il vescovo – desidero ascoltare anche la voce di coloro che rappresentano le comunità locali”. “Fondamentale – ha proseguito mons. Massaro – è l’esperienza quotidiana di chi è a servizio della collettività perché ha molto da dire su come costruire un mondo abitabile e su come affrontare le sfide sociopolitiche della contemporaneità”. L’incontro sarà presieduto dal vescovo insieme ai responsabili degli Uffici di Pastorale sociale e del lavoro, Caritas e pastorale giovanile. “La vostra voce – ha scritto mons. Massaro ai sindaci – è espressione della cittadinanza, è molto importante. La Chiesa dei Marsi intende ascoltare le proposte e le esigenze del mondo civile che abita il nostro amato territorio”.