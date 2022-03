Diocesi: Catanzaro, 900 anni della cattedrale. Mons. Maniago, “speriamo di poter tornare a goderne in tempi ragionevolmente brevi”

“La presenza del cardinale Bassetti è fonte di gioia e rappresenta un’ulteriore vicinanza del Santo Padre, e noi abbiamo bisogno di sentirci uniti in questo momento faticoso non solo per la nostra diocesi ma per la Chiesa e il mondo intero”. Così, ieri pomeriggio, nella basilica dell’Immacolata di Catanzaro, l’arcivescovo Claudio Maniago, nel corso delle celebrazione eucaristica presieduta dal presidente della Cei in occasione dei 900 anni dalla consacrazione della cattedrale. “Oggi Catanzaro fa festa, ricorda questa Cattedrale che presto vuole tornare a vivere, ma la fa come Chiesa che è patrimonio di tutti i cristiani”, ha detto mons. Maniago, che poi si è soffermato proprio sullo stato dell’arte dei lavori nella chiesa madre catanzarese, chiusa da diversi anni. “Questa situazione stende un velo di rammarico e di tristezza e ci fa sentire un po’ orfani”. “Sui tempi di riapertura – ha detto il presule – bisognerebbe ovviamente chiedere ai tecnici” ma “ho avuto rassicurazioni sul fatto che la procedura sta andando avanti”, si tratta di “una realtà molto ampia e complessa ma il cammino – ci è stato assicurato – è seguito adeguatamente e quindi in tempi speriamo ragionevolmente brevi potremo tornare a godere di questa cattedrale”.