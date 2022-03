Libri: San Paolo, pubblicato “Sì” il nuovo volume di Franco Nembrini

Pubblicato “Sì”, il nuovo libro di Franco Nembrini, edizioni San Paolo, che affronta un tema che collega le altezze della poesia dantesca con la ricchezza, mai abbastanza approfondita, della devozione mariana anche popolare. E lo fa soffermandosi su tre visioni, diverse e però convergenti.

Da un lato conduce alla scoperta di un affresco attribuito a Dono Doni, un vero e proprio unicum fra le rappresentazioni della Sacra Famiglia: “L’accettazione della maternità di Maria da parte di Giuseppe”. Dall’altro, commenta per il lettore il XXXIII Canto del Paradiso, introducendo alla poetica dantesca riguardante la Madre di Cristo nella gloria dei beati. Infine, avvicina a un bassorilievo che spicca nell’opera di Gaudí per la sua originale prospettiva mariana.

Questi tre sguardi a Maria e Giuseppe, attraverso l’arte poetica e figurativa, offrono una prospettiva nuova e originale per tornare a leggere la quotidianità di padri, madri e figli nella prospettiva dell’infinito e dell’eterno. Un piccolo gioiello di fede, intelligenza e passione per la bellezza.