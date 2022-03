Ucraina: Rimini, il 1° aprile veglia di preghiera per tutti le persone colpite dal conflitto

La diocesi di Rimini organizza una veglia di preghiera per tutti gli ucraini colpiti dal conflitto. Un gesto semplice, “ma carico di umanità e fratellanza, per testimoniare vicinanza ai fratelli ucraini colpiti dalla guerra e chiedere intercessione a Dio perché cessi la violenza e possa risuonare solo il frastuono della pace”, come sottolinea la diocesi in un comunicato. L’appuntamento è previsto per il 1° aprile alle 20.30, con una fiaccolata che, partendo dall’Arco d’Augusto, arriverà fino al Tempio Malatestiano, collegando due luoghi simbolo di Rimini e, idealmente, tutta la città. Alle 21 è prevista la preghiera, accompagnata dai canti del Coro ecumenico di Marina Valmaggi e da un intervento del vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. Spazio anche ad alcune testimonianze e a una preghiera per la pace davanti al Crocifisso di Giotto, specificamente redatta per l’occasione dallo stesso vescovo di Rimini. “Alla veglia sono invitate tutte le nostre realtà ecclesiali, – spiega la diocesi riminese – le comunità ortodosse, la comunità greco-cattolica ucraina e tutti quanti vorranno partecipare”.