Diocesi: Bologna, stasera il card. Zuppi celebra in cattedrale la messa per gli universitari in preparazione alla Pasqua

È in programma per la serata di oggi, lunedì 28 marzo, la celebrazione eucaristica in preparazione alla Pasqua che l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà per studenti, docenti e personale amministrativo dell’Università di Bologna. La messa sarà celebrata nella cattedrale di San Pietro, alle 19. “Accogliamo l’invito dell’arcivescovo alla messa per il mondo dell’Università – ha afferma don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale universitaria – che va pensata e vissuta come un grande ‘laboratorio di pace’, per la ricchezza del patrimonio culturale. È uno degli ambienti a maggior tasso di internazionalizzazione e un luogo dove si coltiva un sapere non fine a se stesso, ma orientato al bene dell’umanità, alla giustizia, alla concordia”.