Diocesi: Termoli-Larino, prosegue a Mafalda “Job Orienta” del Progetto Policoro. Il 30 marzo terzo appuntamento

È in programma per mercoledì 30 marzo, a Mafalda, il terzo appuntamento di “Job Orienta: ‘Policoro in-con-tra i giovani’”, il percorso di orientamento al lavoro promosso dal Progetto Policoro e dalle realtà della diocesi di Termoli-Larino “Un Paese per giovani” e Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia”. L’iniziativa itinerante, rivolta ai giovani che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro per ridefinire il proprio obiettivo personale e professionale, si svolge in collaborazione con il Comune di Mafalda.

Il Progetto Policoro della diocesi di Termoli-Larino, viene ricordato, sta realizzando un percorso di orientamento e avvio di impresa in collaborazione con il Comune di Mafalda con l’obiettivo di “orientare, ascoltare e accompagnare i giovani su un tema cruciale: il lavoro”.

Il percorso “Job Orienta” è rivolto ai giovani che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro per ridefinire il proprio obiettivo personale e professionale.

Dopo i primi due incontri che si sono svolti il 16 e il 23 marzo, il percorso proseguirà con gli appuntamenti – di un’ora circa ciascuno – che si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune di Mafalda nei mercoledì 30 marzo e 6 aprile, sempre alle 18.

Dal Progetto Policoro diocesano fanno sapere che “il percorso è totalmente gratuito” e che “è possibile organizzare il percorso anche in altri Comuni”.