Cultura: siglato accordo di collaborazione tra Pontificio Consiglio e Università Cattolica. Card. Ravasi, “si apre un nuovo orizzonte”. Anelli, “produrrà frutti duraturi”

Un accordo di collaborazione tra il Pontificio Consiglio della cultura e l’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato firmato oggi presso la Santa Sede dal card. Gianfranco Ravasi, presidente del Dicastero vaticano, e dal rettore dell’Ateneo Franco Anelli. Con la firma del memorandum d’intesa le due istituzioni concordano di stabilire un quadro organico di collaborazione all’interno del quale collocare le diverse iniziative già in essere e le nuove progettualità di interesse comune ispirate ai valori e agli obiettivi di dialogo e confronto su temi culturali, sociali e di rilevanza strategica nell’ambito del dibattito culturale pubblico e della missione educativa.

Nel ricordare i dialoghi e gli incontri culturali, già sviluppati insieme, soprattutto nell’ambito del “Cortile dei Gentili”, il card. Ravasi afferma: “Ora si apre un nuovo orizzonte che comprende una rete più sistematica di rapporti per la realizzazione di eventi attorno a temi culturali generali, antropologici, etici e sociali. È naturale che l’intesa coi suoi progetti sarà assunta in pienezza anche dal nuovo Dicastero per la cultura e l’educazione definito dalla Costituzione Praedicate Evangelium”.

“Grazie all’accordo concluso oggi – dichiara anelli – l’Ateneo ha la grande opportunità di rendere organico un rapporto già ricco e solido con un’istituzione culturale, il Pontificio Consiglio, tra le più prestigiose al mondo”. L’intesa “si pone in una prospettiva di lungo periodo ed è mossa dalla convinzione che le conoscenze specifiche dell’Accademia unite al patrimonio millenario di sapienza della Chiesa e alla sua visione universale sui grandi problemi dell’umanità possano insieme produrre frutti duraturi e tra questi il primo al quale oggi inevitabilmente corre il pensiero è la pace, un bene che anche in Europa vediamo tanto drammaticamente messo di nuovo a repentaglio”, aggiunge.

La collaborazione tra Pontificio Consiglio della Cultura e Università Cattolica del Sacro Cuore si svilupperà in tre ambiti: temi sociali, culturali e di particolare rilevanza strategica, attraverso ricerche congiunte, pubblicazioni scientifiche, convegni a livello nazionale e internazionale, proposte formative, anche di formazione continua.