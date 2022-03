Migranti: Sos Med, ad Augusta imbarcazione con 157 sopravvissuti, tra cui 3 bambini. Due morti trovati nel gommone

(fonte Sos Mediterrannée)

Sono 157, tra cui 3 bambini, 20 donne (di cui una incinta), i sopravvissuti a bordo della Ocean Viking portati in salvo in due diverse operazioni di soccorso. Due persone non ce l’hanno fatta, erano già morte sul fondo del gommone. Lo dice Sos Mediterranée che con la sua nave Ocean Viking si appresta a sbarcare al porto di Augusta, in Sicilia. “Il gommone imbarcava acqua, spesso pochi millimetri, quasi completamente sgonfio. 130 persone ammassate su un’imbarcazione che potrebbe tenerne al massimo una quindicina. E mandate letteralmente a morire in mezzo al Mediterraneo da trafficanti senza scrupoli – raccontano gli operatori umanitari -. Sul gommone (qui un momento del difficile salvataggio, durato 5 ore) c’erano anche 20 donne, di cui una in stato avanzato di gravidanza. Nei giorni successivi le sue condizioni si sono rapidamente aggravate e sia lei sia il bambino rischiavano di non sopravvivere. Abbiamo chiesto un’evacuazione medica urgente e nella mattinata di ieri un elicottero della Guardia Costiera italiana ha prelevato la donna per portarla all’ospedale più vicino.