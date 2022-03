Ucraina: Caritas Faenza-Modigliana, domani incontro sul conflitto “Come siamo arrivati fin qui?”

“Come siamo arrivati fin qui?”. Questa la domanda a cui cercherà di rispondere Stefano Bianchini, responsabile scientifico e coordinatore del Centro per l’Europa centro-orientale e balcanica (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna), durante l’incontro che si terrà martedì 29 marzo dalle 18 alle 20, al cinema-teatro Europa di Faenza.

A promuovere l’appuntamento sono i volontari in servizio civile della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana che, “in questo momento delicato della nostra storia, si sono interrogati su quale potesse essere il loro contributo, trovando nella promozione della pace e della non violenza il fine ultimo del loro essere cittadini attivi e attenti ai bisogni della loro comunità. Per questo hanno deciso di approfondire le origini del conflitto attuale tra Russia e Ucraina”.

All’incontro porteranno i loro saluti don Marco Ferrini, presidente della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana, e l’assessore a Welfare, Europa e Smart City del Comune di Faenza, Davide Agresti.