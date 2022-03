Accoglienza profughi: Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, “nessuna scomunica del sindaco da parte del vescovo”

L’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, “non ha emesso alcuna scomunica nei confronti di nessuno, né tantomeno del sindaco di S. Giovanni Rotondo, come riportato e voluto far credere” da un articolo pubblicato sul giornale “L’Edicola del Sud”. A precisarlo è la diocesi, denunciando il tentativo di distorcere, “con interventi imprecisi e, a volte, a dir poco denigratori ed estemporanei, la preziosa opera di accoglienza e fraternità svolta verso persone di ogni estrazione sociale intrapresa dalla Arcidiocesi e da diversi comuni del territorio”. “Da sempre – si fa notare nel comunicato – e soprattutto in questi giorni la Caritas diocesana e quelle parrocchiali insieme agli Enti locali si stanno indefessamente prodigando nel nostro territorio per la diffusione e la pratica di valori essenziali e basilari, quali l’0accoglienza dei profughi, la solidarietà, la condivisione, il rispetto dell’altro”. Di qui la “ferma smentita” dell’articolo in questione.