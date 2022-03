Diocesi: Caritas Roma, il 1° aprile presentazione del rapporto “False ripartenze”

Venerdì 1° aprile, alle 12, verrà presentata la quinta edizione del rapporto “Povertà a Roma: un punto di vista” realizzato dalla Caritas diocesana di Roma. Il volume, 154 pagine ricche di infografiche e tabelle, documenta le numerose iniziative promosse dalle parrocchie di Roma negli ultimi due anni della pandemia. Dati sugli aiuti alimentari, la distribuzione dei buoni spesa, le mense sociali, le numerose iniziative di prossimità promosse dalle comunità e un focus sulle proposte della Caritas riguardo agli ambiti del lavoro, dell’abitare e dell’ecologia integrale. Nel rapporto, che ha per tema “False ripartenze?”, vi è anche una sezione dedicata allo scenario economico-sociale della capitale e un’analisi sull’efficacia delle misure messe in atto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che riguardano l’esclusione sociale. L’incontro si svolgerà nella sala Ugo Poletti del Vicariato di Roma (piazza San Giovanni in Laterano, 6) solo per i giornalisti e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma e della Caritas diocesana; vedrà gli interventi del cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma; dell’onorevole Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale; e di Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana. Modererà mons. Walter Insero, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi.