Fede e cultura: firmato “memorandum” tra Pontificio Consiglio della Cultura e Università Cattolica

“Un accordo di collaborazione tra il Pontificio Consiglio della Cultura e l’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato firmato oggi, presso la Santa Sede dal Prefetto cardinale Gianfranco Ravasi e dal Rettore dell’Ateneo professor Franco Anelli. Con la firma del memorandum d’intesa, si legge in una nota, “le due istituzioni concordano di stabilire un quadro organico di collaborazione all’interno del quale collocare le diverse iniziative già in essere e le nuove progettualità di interesse comune ispirate ai valori e agli obiettivi di dialogo e confronto su temi culturali, sociali e di rilevanza strategica nell’ambito del dibattito culturale pubblico e della missione educativa”. “Questo accordo di collaborazione ha già alle spalle un lungo e intenso percorso”, ricorda il card. Ravasi: “da tempo, infatti, il Pontificio Consiglio della Cultura e l’Università Cattolica hanno sviluppato in comune una serie di dialoghi e di incontri culturali, soprattutto nell’ambito del Cortile dei Gentili. Ora si apre un nuovo orizzonte che comprende una rete più sistematica di rapporti per la realizzazione di eventi attorno a temi culturali generali, antropologici, etici e sociali. È naturale che l’intesa coi suoi progetti sarà assunta in pienezza anche dal nuovo Dicastero per la Cultura e l’Educazione definito dalla Costituzione Praedicate Evangelium”. “Con le sue 12 facoltà distribuite in cinque campus, le alte scuole e le articolate strutture di ricerca e una trama di intense relazioni con istituzioni accademiche di tutto il mondo – dichiara Anelli – l’Università Cattolica è oggi, a cento anni dalla sua costituzione, un laboratorio culturale e formativo multidisciplinare, con una dimensione nazionale e una proiezione globale. Grazie all’accordo concluso oggi l’Ateneo ha la grande opportunità di rendere organico un rapporto già ricco e solido con un’istituzione culturale, il Pontificio Consiglio, tra le più prestigiose al mondo”. La collaborazione tra Pontificio Consiglio della Cultura e Università Cattolica del Sacro Cuore si svilupperà in tre ambiti: temi sociali, culturali e di particolare rilevanza strategica, attraverso ricerche congiunte, pubblicazioni scientifiche, convegni a livello nazionale e internazionale, proposte formative, anche di formazione continua.