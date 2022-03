Diocesi: Volterra, ingresso del vescovo Campiotti. Card. Betori, “in Toscana varietà sorgente di ricchezza”

“Ti accogliamo assicurandoti la nostra collaborazione nel ministero che il Santo Padre ti ha affidato in una Chiesa particolare della Toscana di antichissima tradizione e di ricca vitalità pastorale, certi che anche da te avremo aiuto nelle problematiche che ci coinvolgono a livello regionale”. Lo ha detto il card. Giuseppe Betori, presidente della Conferenza episcopale toscana, al termine della celebrazione per l’ingresso del nuovo vescovo di Volterra, mons. Roberto Campiotti, che si è svolta ieri. Rivolgendosi al presule ha osservato che “la realtà toscana in cui oggi sei entrato per esercitare il tuo ministero episcopale è caratterizzata, come è noto, da una forte varietà, che quando esalta i confini della diversità può scadere nel particolarismo, ma quando scopre la potenzialità dei legami fa sì che la singolarità degli approcci moltiplichi il valore dei risultati. Proprio perché è impossibile pensare il nostro mondo in termini di conformismo, la varietà vissuta nella comunione – ha aggiunto il cardinale – diventa sorgente di ricchezza. Ci offriamo così, noi e le nostre Chiese a te e alla Chiesa di Volterra, nell’orizzonte di una fraternità in cui crescere insieme”.