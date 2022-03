Giornale Fisc: Crema, per “Il Nuovo Torrazzo” un nuovo inserto settimanale

Novità per “Il Nuovo Torrazzo” di Crema. Dopo il rinnovo della grafica realizzato lo scorso anno, da sabato 26 marzo è partita un’altra iniziativa per rendere sempre più piacevole e appetibile il settimanale dei cremaschi, il “quotidiano del sabato”. Si tratta di Torrazzopiù, un inserto di servizi che va ad aggiungersi all’agenda e al paginone centrale, con l’intento di raggruppare e riordinare vari servizi sparsi nelle pagine del giornale e offrirne di nuovi.

Così Torrazzopiù si proporrà “a turno” servizi su numerosi argomenti di interesse: cultura e Chiesa, ma anche giochi, cucina, diritto, animali, radio, collezionismo e altro ancora. Spazio poi all’agenda settimanale. “Con il numero in edicola da sabato 26 marzo iniziamo, ad esempio, dando il via all’impegno che la Chiesa italiana e cremasca hanno preso di mettersi in ascolto. Il nostro giornale vuol contribuire a questo cammino, aprendo un dialogo con coloro che non fanno direttamente parte della comunità ecclesiale. Ad essi chiederemo di esprimere riflessioni, critiche e proposte sulla nostra Chiesa. Un ascolto senza filtri, che potrà certamente giovare. Quest’oggi iniziamo con Alex Corlazzoli”.

Di cucina e tortelli parlano Roberta Schira, gran maestro della Confraternita del Tortello, e Maria Mariani, vice. E poi, un gioco da tavola (Tichet to Tide) assolutamente interessante e un servizio a difesa dei gatti. Un’altra novità è la ripresa della pagina del Csi. “Se quest’oggi abbiamo intervistato il presidente locale, Massimo Carini nelle prossime settimane andremo a visitare le diverse squadre. Così renderemo i giovani protagonisti del nostro giornale”. “Il Nuovo Torrazzo” sta coinvolgendo anche molte scuole nella realizzazione di “giornalini” da parte degli studenti, proposti a tutti i nostri lettori come inserti del nostro settimanale. Una iniziativa che riscuote interesse negli studenti che “vorremmo diventassero nostri fedeli lettori”.