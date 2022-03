Pace: Festival Francescano, 30 marzo conferenza on line per dire ‘no’ alla guerra con don Pagniello (Caritas) e Flavio Lotti (Marcia per la Pace PerugiAssisi)

Anche il Festival Francescano vuole fare la propria parte per “dire No alla guerra” e, insieme alla Caritas dell’Emilia Romagna e Antoniano, in collaborazione con il Sacro convento di San Francesco in Assisi, Rivista san Francesco, Marcia per la Pace PerugiAssisi e Frate Indovino, organizza una conferenza online per mercoledì 30 marzo alle ore 20.30. Sarà un dialogo, spiegano gli organizzatori, tra don Marco Pagniello, direttore della Caritas Italiana e Flavio Lotti, coordinatore della marcia PerugiAssisi; modera fra’ Giulio Cesareo, responsabile ufficio comunicazione Sacro convento di san Francesco in Assisi. L’evennto è organizzato con il sostegno di BPER Banca.