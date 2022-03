Ecumenismo: riunione congiunta Wcc e Pcid, “preghiera per la pace nel mondo, particolarmente per l’Ucraina”

“Apprezzamento per i 45 anni di percorso ecumenico per la promozione del dialogo interreligioso, attraverso progetti congiunti di collaborazione e la loro ricezione e impatto sulle comunità locali”. È uno dei contenuti dell’incontro annuale del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso con il Consiglio ecumenico delle Chiese, svoltosi il 24 e 25 marzo e nel quale si è fatto anche il punto su “un piano di azione per le celebrazioni future del 50° anniversario”. Nel corso dell’incontro, informano i promotori in una nota, “si è pregato per la pace nel mondo, particolarmente per l’Ucraina”. I partecipanti, infine, “hanno espresso felicità per la crescente amicizia e la reciproca collaborazione tra i due Uffici in questi 45 anni, ed entrambe le delegazioni guardano in anticipo al 50° anniversario e rinnovano il loro desiderio di continuare un impegno ecumenico comune a servizio del dialogo interreligioso”.