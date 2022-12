Unione europea: stanziamento umanitario per persone vulnerabili in Iraq. Sostegni per 4mila famiglie

Oggi la Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di altri 4 milioni di euro in finanziamenti umanitari per aiutare le persone vulnerabili che affrontano l’insicurezza alimentare in Iraq. Si prevede che questo aiuto potrà sostenere fino a 4mila famiglie vulnerabili sfollate con assistenza mensile in denaro durante il processo di ottenimento dell’identità e della documentazione civile e mille famiglie con un membro malato cronico, che non sono più in grado di soddisfare i propri bisogni essenziali. “Un numero sempre maggiore di persone vulnerabili, soprattutto sfollati, è colpito dalla crescente insicurezza alimentare in Iraq”, ha spiegato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič. “La guerra della Russia contro l’Ucraina sta avendo un impatto su molte vite in tutto il mondo, specialmente su persone che stanno già affrontando difficoltà”. Da qui la decisione europea di “aiutare coloro che sono nel bisogno”. Dal 2014 l’Ue ha stanziato 530,5 milioni di euro in aiuti umanitari per aiutare le persone in Iraq.