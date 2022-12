Romania: mons. Perca (Bucarest), “il Bambino Gesù porta nel mondo speranza e salvezza”. Inaugurata l’orchestra “Anima” della cattedrale di San Giuseppe

(Foto Diocesi di Bucarest)

“Il Bambino Gesù, nato in una mangiatoia, in un ambiente fragile e insicuro, porta nel mondo speranza e salvezza”, afferma nel suo messaggio di Natale mons. Aurel Percă, arcivescovo metropolita di Bucarest e vicepresidente della Conferenza episcopale romena. Infatti, la Romania confina con l’Ucraina a nord e a est, ed è stata sconvolta dalla guerra che è in corso nel Paese vicino. “Lungo i secoli – continua l’arcivescovo, incoraggiando i fedeli –, l’umanità ha sperimentato tante volte la desolazione, la tristezza e la paura, ma i cristiani, persino nei giorni più difficili, sono riusciti a trovare consolazione e speranza nel Messia e seguire la vera luce che ‘illumina ogni uomo’ (Gv 1,9). I nostri cuori non siano, dunque, turbati! In questo Natale, cantiamo ‘Dio è con noi’ con più fervore. E lasciamo che la luce di Cristo risplenda attraverso le nostre parole e azioni, perché l’amore e la misericordia di Dio trasformino il nostro mondo e portino speranza, pace e gioia”. E il clima natalizio è iniziato già nella capitale della Romania con l’inaugurazione, il 19 dicembre, dell’orchestra “Anima”, della cattedrale di San Giuseppe di Bucarest. Fondata dall’arcidiocesi nel novembre scorso, con decreto vescovile, l’orchestra promuove la musica sacra nella società e la cultura nella Chiesa. Nel concerto inaugurale ha eseguito, insieme al coro della cattedrale, opere di Vivaldi, Handel, Mozart, Saint-Saens, Mascagni e canti natalizi della tradizione romena.