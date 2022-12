Mediterraneo: card. Betori, “aiutare anche concretamente chi è più svantaggiato all’interno di questo grande lago”

“Solo la confluenza di diverse identità fa nascere cose nuove. Questo deve essere il nostro stile. Mai pensarci soli e separati. Il mito dell’autonomia è uno dei più esiziali della cultura di oggi”. Lo ha detto l’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, intervenendo all’inaugurazione della sede permanente del Consiglio giovani del Mediterraneo. Adesso “sono i giovani che devono portare avanti questo progetto di incontro tra i popoli, per ascoltarsi ed essere capaci di comprendere il messaggio e la ricchezza che l’altro ci porta”. “I giovani in genere – ha aggiunto Betori – li si riunisce per fare, invece il Consiglio è un elemento di riflessione che richiede una compromissione dell’anima e non solo delle mani. Poi dobbiamo aiutare anche concretamente chi è più svantaggiato all’interno di questo grande lago che è il Mediterraneo”.