Colombia: cessate-il-fuoco natalizio unilaterale annunciato dall’Eln, dopo gli appelli dei vescovi

I guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln), che sono in trattative di pace con il governo colombiano, hanno annunciato che decreteranno un “cessate il fuoco unilaterale” dal 24 dicembre al 2 gennaio “per creare un clima di pace in questo periodo dell’anno”.

“L’Esercito di liberazione nazionale rimane impegnato a continuare a contribuire alla creazione di un clima di pace durante il periodo di Natale e Capodanno, pertanto decretiamo un cessate il fuoco unilaterale”, ha spiegato la guerrigliera Claudia Isabel M. (così si è identificata) in una breve dichiarazione video in cui appare scortata da altri sei membri armati del gruppo guerrigliero.

Questo cessate il fuoco, che la guerriglia ha decretato per il periodo natalizio durante altri processi di pace, inizierà alle 6.00 ora locale del 24 dicembre 2022 fino alla stessa ora del 2 gennaio 2023, secondo il comunicato.

Quella della guerriglia, che ha avviato il mese scorso i colloqui di pace con il Governo, con l’accompagnamento, tra gli altri, della Chiesa colombiana, è una parziale risposta agli appelli provenienti dai vescovi di alcune delle zone dove l’Eln è più presente, come le regioni del Pacifico. L’organizzazione, tuttavia, ha specificato che risponderà, se attaccata da altri gruppi armati, Esercito o Polizia.