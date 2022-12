Papa Francesco: udienza, “pensiamo ai tanti bambini dell’Ucraina che portano su di sé la tragedia di una guerra inumana”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Pensiamo ai tanti bambini dell’Ucraina che soffrono, soffrono tanto per questa guerra”. È l’appello pronunciato a braccio dal Papa, al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo Vi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. “In questa festa del Dio che si fa bambino pensiamo ai bambini ucraini”, ha proseguito Francesco sempre a braccio: “Quando io li ho incontrati qui, la maggioranza non riesce a sorridere, e quando un bambino perde la capacità di sorridere è grave. Questi bambini portano su di sé la tragedia di quella guerra che è così inumana, così dura. Pensiamo al popolo ucraino, in questo Natale: senza luce, senza riscaldamento, senza le cose principali per sopravvivere. E preghiamo il Signore perché gli porti la pace il più presto possibile”.