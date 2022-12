Natale: Caritas Acireale, lanciata l’iniziativa “Aiutaci ad aiutare” per sostenere i progetti

La Caritas diocesana di Acireale, guidata da don Orazio Tornabene, lancia l’iniziativa “Aiutaci ad aiutare”. In vista del Natale la Caritas invita a sostenere i progetti avviati in diocesi: aiutare le famiglie in difficoltà, prendersi cura dei minori e della formazione, supportare il Dormitorio di Aci Sant’Antonio e incrementare la raccolta di generi alimentari per il Magazzino Caritas.

Don Orazio Tornabene, direttore Caritas dice: “Siamo tutti invitati a fare un gesto concreto a Natale, aiutiamo coloro che si trovano in difficoltà, facendo loro un regalo. Pensiamo ai poveri e agli emarginati e non solo ai nostri amici e parenti, condividiamo questa festa con quanti si trovano ai margini della società”. È possibile dare il proprio sostegno economico negli uffici Caritas, in via Galatea 224 ad Acireale, (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) oppure tramite bonifico a Caritas diocesana. L’appello è rivolto agli “uomini di buona volontà” affinché nei giorni di festa possano aprire il loro cuore condividendo con chi si trova nel disagio.