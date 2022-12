Nigeria: altro sacerdote rapito

Altro sacerdote rapito ieri in Nigeria. Si tratta, rende noto Fides, di don Sylvester Okechukwu, della diocesi di Kafanchan, nello Stato di Kaduna, nel centro nord del Paese. Don Okechukwu, che presta servizio presso la parrocchia di Sant’Antonio, Fadan Kano, è stato rapito intorno alle 23.45 dalla canonica parrocchiale nella Lere Local Governament Area of Kaduna State. Nel chiedere preghiere per la sollecita liberazione del sacerdote la diocesi invita tutti “a non farsi giustizia da soli. Useremo tutti i mezzi legali per assicurare il suo rapido rilascio sano e salvo”. Sempre ieri la notizia del rapimento di don Christopher Ogide, parroco associato della parrocchia Maria Assumpta di Umuopara, diocesi di Umuahia nello Stato di Abia, nel sud della Nigeria.