Tv2000: in onda dal 24 dicembre i documentari di Natale

La programmazione di Tv2000 per le feste di Natale prevede la messa in onda di documentari a tema natalizio, sociale e religioso. Si comincia con ‘Il confine della Speranza’ di Alessandra Buzzetti ambientato in Terra Santa (in onda il 24 dicembre ore 17.30 e il 1 gennaio ore 9.20).

La programmazione poi continuerà con ‘La notte del presepe di san Francesco’, tra i vicoli di Greccio percorsi dal santo di Assisi (24 dicembre ore 19); ‘La vita che ci voleva’ di Pierluigi Vito sui 25 anni di carriera della band cristiana The Sun (25 dicembre 17); ‘Nascere a Gerusalemme est’, la storia di suor Valentina Sala, ostetrica a capo del reparto maternità del Saint Joseph Hospital di Gerusalemme, l’unico palestinese in cui nascono sempre più bambini ebrei (25 dicembre ore 18.30); ‘Tutti Fratelli’ di Alessandro Galassi, con protagonisti tre sacerdoti missionari nei luoghi tra i più poveri del mondo (25 dicembre ore 20.30); ‘Per legge e per amore’, che raccoglie storie di genitori adottivi e dei loro figli (31 dicembre ore 15.15).