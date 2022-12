Austria: Natale, “Destinazione Kenya” per la raccolta dei Carolinger

Anche quest’anno, tra il 27 dicembre e l’8 gennaio, 85.000 bambini e giovani saranno in giro come cantanti natalizi in tutta l’Austria. Travestiti da Re Magi, i Carolinger gireranno nuovamente, dopo le interruzioni di due anni per la pandemia, di casa in casa cantando, portando benedizioni e chiedendo donazioni per i bisognosi. La Dreikönigsaktion (Dka – l’azione dei Tre Re), l’organizzazione umanitaria del gruppo giovanile cattolico, sostiene ogni anno circa 500 progetti di aiuto nelle regioni povere del mondo con donazioni. Il tradizionale inizio della campagna è la visita dei cantori al cardinale Christoph Schönborn a Vienna il 27 dicembre. L’obiettivo della campagna Carolinger 2022/23 è aiutare i pastori nel nord del Kenya. A causa della crisi climatica, la carestia per la mancanza di pioggia è peggiorata nelle due grandi regioni Samburu e Marsabit. Le donazioni sono destinate a garantire acqua pulita e quindi la sopravvivenza delle persone, anche con la creazione di orti. Nella regione, l’80 per cento della popolazione vive come pastore delle proprie mandrie di bovini, capre, pecore o cammelli. Le incursioni da parte delle tribù rivali che predano le mandrie di bestiame, i matrimoni precoci e le mutilazioni genitali femminili sono ancora gravi problemi sociali. L’obiettivo del Dka è migliorare le condizioni di vita di donne e ragazze attraverso l’educazione e nuove possibilità di lavoro. Lo scorso anno, nonostante una attività ridotta, senza entrare nelle case, i Carolinger hanno raccolto oltre 15 milioni di euro.