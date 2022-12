Diocesi: Acireale, venerdì il vescovo incontra i giornalisti per il consueto scambio di auguri e il tradizionale messaggio natalizio

Venerdì 23 dicembre mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana, incontrerà i giornalisti e gli operatori della comunicazione per il consueto scambio di auguri e il tradizionale messaggio natalizio.

L’appuntamento si svolgerà ad Acireale, nel Palazzo vescovile, in Largo Giovanni XXIII, a partire dalle ore 10.30.

Per consentire una più ampia partecipazione, gli operatori della comunicazione che non potranno essere fisicamente presenti potranno collegarsi online, in videoconferenza.