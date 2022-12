Argentina: Conferenza episcopale nomina padre Fernando Laguna rettore della Chiesa argentina a Roma per il prossimo triennio

La Commissione permanente della Conferenza episcopale argentina (Cea) ha approvato all’unanimità il 14 dicembre la nomina di padre Fernando Laguna, della diocesi di Morón, a rettore della Chiesa argentina a Roma per il triennio 2023-2026.

Il sacerdote di Morón succederà a padre Fabián Alesso, del clero diocesano di Rafaela, e sarà affiancato nelle sue nuove funzioni da padre Andrés Marcos, della diocesi di Villa María (Córdoba), che sarà il vicerettore.

Da parte sua, la comunità diocesana di Morón ha chiesto alla Vergine Purissima del Buen Viaje di proteggere e guidare i nuovi nominati. In questo caso particolare, un segno della comunione della Chiesa argentina con il Papa.

Si tratta di una forma di presenza che ha il compito di accogliere e accompagnare sia i fedeli argentini di passaggio o residenti a Roma, sia i sacerdoti di diverse diocesi argentine, che vanno a compiere studi teologico-pastorali in varie università pontificie.