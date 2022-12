Natale: Venezia, questo pomeriggio la messa del patriarca Moraglia al PalaExpo di Mestre per il personale sanitario degli ospedali veneziani

Nel pomeriggio di oggi, alle 15, il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, presiederà la messa presso il PalaExpo di Mestre per il personale sanitario degli ospedali veneziani, nelle vicinanze del Vega, accogliendo l’invito dell’Ulss3 “Serenissima”, nell’imminenza delle feste del Natale.

“Sarà un’occasione – spiega la diocesi in una nota – anche per salutare e ringraziare tutti coloro – dirigenti, medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo – che, nelle varie strutture presenti sul territorio diocesano e in questo tempo, si sono spesi e si adoperano a favore del bene comune e della salute dei cittadini”.