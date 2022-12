Natale: Medicina solidale e Fonte d’Ismaele, pacchi viveri con pandori e panettoni per 100 famiglie di Tor Bella Monaca a Roma

In vista del Natale, le associazioni Medicina solidale e Fonte d’Ismaele hanno organizzato per domani, giovedì 22 dicembre, una distribuzione straordinaria di pacchi viveri, che avverrà presso la sede di via Aspertini 590, nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, a partire dalle 9. Sono previsti aiuti per oltre 100 famiglie bisognose, sostenute dalle due associazioni nel corso di tutto l’anno e incontrate anche attraverso gli interventi di strada. Oltre agli alimenti che vengono distribuiti normalmente, in questi pacchi viveri saranno presenti anche panettoni e pandori, oltre a pigiamini per bambini, grazie a delle donazioni delle aziende Bauli e Tezenis. “Le realtà di Fonte d’Ismaele e Medicina solidale – dichiara Lucia Ercoli, presidente di Fonte d’Ismaele – si impegnano ogni giorno nella costruzione di una comunità che sia aperta a tutti e nella quale ciascuno venga tutelato nella sua dignità, anche a partire dal rispetto dell’uso della parola, che se usata per denigrare e giudicare può creare conseguenze non dissimili da quelle di un conflitto. Ogni parola scagliata verso l’altro produce un male che lacera il tessuto comunitario a danno soprattutto dei più piccoli”. Ercoli ringrazia le aziende, la Fondazione Migrantes e la Tavola Valdese che sostengono da anni la loro azione.