Natale: mons. Parisi (Lamezia Terme) alla messa di precetto in Comune, “noi credenti nel mondo per vitalizzare con la forza e la gioia del Vangelo”

(foto diocesi Lamezia terme)

“Noi credenti, che apparteniamo alla Chiesa, siamo nel mondo per vitalizzare il mondo con la forza e la gioia del Vangelo. In questo luogo, così importante per la comunità civile di Lamezia Terme, oggi rappresentiamo quell’impegno comune, con ruoli e aspirazioni diverse, che tutti siamo chiamati a perseguire per costruire umanità”. Sono queste le parole di mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, che in vista del Natale oggi ha celebrato messa nella sala del comune di Lamezia Terme, intitolata a “Mons. Renato Luisi”, alla presenza dei dipendenti comunali, del sindaco Paolo Mascaro, del presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera, degli assessori e dei consiglieri comunali. Il presule ha spiegato come la gioia autentica viene dal Vangelo ed è una notizia condivisa, da non confondere con le illusioni di gioia che si nascondono nella ricerca di una felicità del momento, mentre la vera gioia è dentro ogni persona, motivata dalla certezza che il Signore è con ognuno. “La gioia scaturisce dalla convinzione che, anche nelle nostre solitudini più profonde, non siamo abbandonati, c’è Qualcuno a cui possiamo appoggiarci, c’è Qualcuno pronto ad accogliere la nostra esistenza, a condividere la nostra storia. La gioia sta nella certezza che il Signore è nostro aiuto e nostro scudo, che ci sostiene per andare avanti”, ha aggiunto mons. Parisi che ha invitato tutti a vivere il Vangelo, portando Gesù nelle diverse realtà della vita, per far nascere la gioia. “Auguro a tutti voi, in occasione del Santo Natale di iniziare ad assaporare la gioia. Perché il Natale è sempre un inizio, a partire dal quale la gioia vera, che è contagiosa, deve crescere, alimentando la nostra speranza e il nostro impegno. L’augurio è che possiamo ritrovarci insieme nel mondo a lavorare tutti dalla stessa parte, per portare ad ogni uomo la gioia di sentirsi uomo tra gli uomini”.