Mediterraneo: card. Bassetti, “la sua missione è tenere insieme in pace i popoli”

“Il Mediterraneo non è solo un mare ma è un cuore che ha una vocazione abramitica delle tre grandi religioni e una missione: tenere insieme in pace i popoli che abitano nel Mediterraneo che sono rivali nel senso che sono amici dell’altra riva e non nemici”. Lo ha detto l’arcivescovo emerito di Perugia e presidente emerito della Cei, card. Gualtiero Bassetti, intervenendo all’inaugurazione a Firenze della sede permanente del Consiglio giovani del Mediterraneo. Il cardinale ha sottolineato come questo cammino sia “un’intuizione che abbiamo preso da Giorgio La Pira: perché possa esserci la pace nel mondo, il Mediterraneo deve tornare a essere quello che è”. Infine, il cardinale riferendosi all’iniziativa del Consiglio giovani del Mediterraneo ha ribadito che “è importante portare avanti questo lavoro” e che a farlo ci sia “un Consiglio di giovani”, è “un piccolo segno ma pieno di speranza”.