Veglia di preghiera a Bari: Corrado (Cei), “costruire percorsi di pace nella quotidianità”

“L’invocazione diventa impegno concreto a costruire percorsi di pace nella quotidianità. È questa la grande sfida che riguarda tutti, con uno sguardo rivolto ai conflitti in corso. Che le armi non coprano il vagito del Bambino che sta per nascere!”. Lo scrive in un post su Instagram il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, in vista della Veglia di preghiera per la pace che si terrà oggi pomeriggio nella Basilica di San Nicola a Bari.

