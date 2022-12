Afghanistan: Save the children, “divieto per le studentesse di frequentare l’università è nuovo crudele attacco ai diritti delle ragazze”

“La sospensione dei corsi universitari per le donne fino a nuovo ordine è un altro crudele colpo alle aspirazioni delle ragazze in tutto l’Afghanistan”. Sono queste le parole di Shaheen Chughtai, direttore regionale per l’Asia di Save the children, in seguito all’annuncio da parte dei Talebani del divieto per le studentesse di frequentare l’università in Afghanistan: “Mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riuniva ieri, i diritti delle donne e delle ragazze afghane venivano ulteriormente compromessi. Questa decisione insieme alla permanenza del divieto di istruzione secondaria per le ragazze devono essere immediatamente annullati”.