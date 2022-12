Romania: due sacerdoti francescani sulla via della santità, fr. Martin Benedict e fr. Anton Demeter

Martin Benedict e Anton Demeter sono due sacerdoti romeni che, secondo le ultime notizie del Dicastero vaticano per le Cause dei santi, sono sempre più vicini agli onori degli altari. Le loro cause di beatificazione e canonizzazione aperte dalla diocesi di Iași – nel 2007, per Martin Benedict, e nel 2016 per Anton Demeter – hanno fatto, di recente, passi in avanti. Sabato 17 dicembre Papa Francesco ha approvato il decreto che riconosce le virtù eroiche vissute da Martin Benedict. E nei giorni scorsi è arrivata l’approvazione vaticana per l’investigazione diocesana per la causa di Anton Demeter. I due sacerdoti, appartenenti alla Provincia romena dei francescani minori conventuali, sono stati vittime del regime dittatoriale e ateo che ha segnato la storia della Chiesa cattolica in Romania nel XX secolo. Dopo la chiusura dei monasteri e dei seminari teologici nel 1948, Martin Benedict (1931-1986) è diventato medico, e solo più tardi è riuscito ad essere, di nascosto, francescano (1979) e prete (1980). Anton Demeter (1925-2006), francescano (1946) e sacerdote (1953), è stato arrestato nel 1958 e torturato, per il suo apostolato, e costretto per sempre ad una vita su una carrozzina. Tutti e due hanno dedicato la vita all’amore per Dio e la Chiesa e si sono spesi per la salvezza delle anime. La diocesi di Iași e i francescani minori conventuali hanno raccolto tante testimonianze sulla loro santità dalle persone che li hanno conosciuti o che hanno ottenuto grazie attraverso la loro intercessione.