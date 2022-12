Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, costituito il Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

“Anche nella nostra arcidiocesi è stato costituito il Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Sdtm) con decreto vescovile del 8 dicembre 2022 (n.813/22) per poter provvedere alla cura e protezione dei minori e delle persone vulnerabili attraverso Servizi che, in sinergia con il Servizio tutela minori della Conferenza episcopale italiana e della Conferenza episcopale pugliese, possano contribuire a diffondere una cultura della prevenzione e fornire strumenti di informazione e formazione”. Lo afferma l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo, in una nota, diffusa dall’Ufficio stampa diocesano.

Al Sdtm, attraverso le diverse professionalità dei membri che lo compongono, compete di collaborare strettamente con il vescovo diocesano nell’adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e di proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi pastorali di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e delle persone vulnerabili e per formare gli operatori pastorali.

Il Sdtm è diretto e coordinato dal referente diocesano a cui compete anche di assistere e consigliare l’arcivescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi che possono essere inviate tramite mail al seguente indirizzo: tutelaminorisegnalazioni@arcidiocesitrani.it

L’auspicio è che “tale Servizio costituisca un valido strumento per garantire la cura e la protezione dei piccoli e dei vulnerabili, tramite non solo l’ascolto, l’accoglienza e l’accompagnamento delle eventuali vittime di abusi, ma anche mediante una responsabilizzazione comunitaria che passa dalla formazione degli operatori pastorali, chierici e laici, e dalla formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata”. È possibile consultare la pagina del Sdtm qui.