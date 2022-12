Digital Health: Andreoni (Policlinico Tor Vergata), “una piattaforma per combattere batteri multiresistenti ad antibiotici, modello anche per altre strutture”

Tra i progetti di Digital Health presentati oggi al ministero della Salute, un esempio ben riuscito e replicabile di tecnologia applicata alla sanità è quello realizzato presso il Policlinico di Tor Vergata, dove è stato adottato un software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza, fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche ad altre strutture un modello riadattabile”.