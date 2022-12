Papa Francesco: “ho firmato la mia rinuncia in caso di impedimento per motivi medici”

Quasi dieci anni fa, all’inizio del pontificato nel 2013, quando era ancora segretario di Stato il cardinale Tarcisio Bertone, Papa Francesco ha consegnato una lettera di rinuncia “in caso di impedimento per motivi medici”. Lo ha rivelato il Papa, in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo ABC. A tal proposito, il Papa rivela l’esistenza di questa lettera. “Io ho già firmato la mia rinuncia”, spiega Francesco: “Era quando Tarcisio Bertone era segretario di Stato. Ho firmato la rinuncia e gli ho detto: ‘In caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia. Ce l’hai’. Non so a chi l’abbia data Bertone, ma io l’ho data a lui quando era segretario di Stato. È la prima volta che lo dico. aggiunge il Pontefice. Ora forse qualcuno andrà a chiedere a Bertone: ‘Dammi quella lettera’…. Sicuramente lui l’avrà consegnata al nuovo segretario di Stato. Gliel’ho data in quanto segretario di Stato”. Nell’intervista il Papa affronta per l’ennesima volta il tema della guerra in Ucraina: “È globale, non vedo la fine a breve termine”. Poi l’annuncio: “Tra due anni una donna a capo di un Dicastero”.