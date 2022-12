Diocesi: Teramo, oggi la festa del patrono San Berardo

Oggi nella diocesi di Teramo-Atri si celebra la solennità di San Berardo, patrono della città di Teramo e della diocesi. Stamattina, alle ore 10.30, nella cattedrale Santa Maria Assunta, a Teramo, santa messa con il presbiterio della diocesi presieduta dal vescovo, mons. Lorenzo Leuzzi. Alle ore 18 processione all’antica cattedrale con le reliquie del santo. Al rientro in cattedrale Santa Maria Assunta alle ore 19 santa messa pontificale con il capitolo aprutino e il clero cittadino. Presiede mons. Lorenzo Leuzzi. Sono previsti il canto del Responsorio di San Berardo e l’offerta del cero votivo della città al santo patrono. Al termine benedizione alla citta con le reliquie del santo patrono. Tutte le messe pomeridiane in città sono sospese.

A seguire benedizione della restaurata cappella di San Berardo e saluto delle autorità presso la anch’essa ristrutturata Biblioteca diocesana, che sarà anche nuova sede del Centro diocesano per la Teologia “Paolo VI”.

Dalle ore 18 in poi sarà possibile seguire integralmente la diretta delle celebrazioni sul canale YouTube “Diocesi di Teramo-Atri” e sulla pagina Facebook “Chiesa di Teramo-Atri”. In televisione trasmetteranno integralmente o parzialmente l’evento le emittenti locali: Rete8 (canale 10), LaQ Tv (canale 12), Tv6 (canale 14), SuperJ (canale 16), Vera Tv (canale 79), Trsp (canale 99).