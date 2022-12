Diocesi: Potenza, protocollo d’intesa per la realizzazione di protesi odontoiatriche per i meno abbienti nell’alternanza scuola-lavoro

Si terrà domani 20 dicembre alle 10 presso l’Istituto professionale statale per l’Industria e l’artigianato “G. Giorgi” di Potenza la presentazione del Protocollo d’intesa inerente l’alternanza scuola-lavoro che ha come oggetto la realizzazione di protesi mobili per le categorie svantaggiate con il supporto di alcuni studi odontoiatrici. Il protocollo era stato sottoscritto nel gennaio 2018 e sospeso nel dicembre 2019 per la pandemia da Covid-19. Ora avrà decorrenza dal 25 gennaio fino alla formale disdetta da una delle parti firmatarie (Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Istituto professionale statale per l’Industria e l’artigianato “G. Giorgi” di Potenza e Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Potenza, Commissione Albo Odontoiatri). Parteciperanno: don Antonio Savone, vicario episcopale dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo; Marina Buoncristiano, direttore Caritas diocesana di Potenza- Muro Lucano-Marsico Nuovo; il dirigente scolastico Michele Carmine Nigro; ed Eduardo Veralli, presidente Cao.