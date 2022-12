Diocesi: Camerino, stamattina inaugurazione del residence universitario “Next Generation” realizzato con i fondi per la ricostruzione delle zone terremotate

È in programma per la mattinata di oggi, lunedì 19 dicembre, la cerimonia di riapertura del primo e più grande residence universitario diocesano del centro storico di Camerino restaurato dopo il sisma del 2016. Un’opera – si legge sul sito web del settimanale diocesano L’Azione – realizzata con i fondi stanziati per la ricostruzione delle zone terremotate che si chiamerà “new generation”. L’evento, che prenderà il via alle 11, sarà moderato dalla giornalista e conduttrice del Tg1, Susanna Lemma, e vedrà la partecipazione dell’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche, mons. Francesco Massara, del ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, del sottosegretario per l’Università e la ricerca, Augusta Montarulli, del sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, del sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli e del rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari. “L’arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche e l’Università – ha affermato mons. Massara – hanno saputo rispondere con prontezza alla sfida imprevedibile del sisma e alle sue terribili conseguenze visibili, purtroppo, in tutto il territorio dell’entroterra marchigiano. Entrambe hanno promosso la delocalizzazione degli ambienti destinati all’accoglienza degli studenti universitari per consentire loro, nonostante i disagi, di poter proseguire il percorso di studi”. “Un luogo di primo piano – ha proseguito l’arcivescovo – era rappresentato dal residence di proprietà della nostra arcidiocesi, sito nei pressi di piazza Cavour, cuore pulsante della città e luogo caro ai giovani che ne animavano le vie e lo affollavano con la loro vitalità, soprattutto nelle serate dei fine settimana”.