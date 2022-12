Diocesi: Pavia, stasera inaugurazione dell’Housing sociale Sant’Agostino

L’Housing sociale Sant’Agostino di Pavia, con sede in via Montesanto, verrà finalmente inaugurato dopo l’apertura avvenuta durante la pandemia di Covid-19. Il servizio trova sede nel primo cortile dell’ex Collegio S. Agostino: “Lo inauguriamo in questo anno così importante per la traslazione dei resti del Santo di Ippona avvenuta 1300 anni fa – ricorda don Franco Tassone, direttore della Caritas diocesana di Pavia nella sua comunicazione di inaugurazione inviata a tutti i parroci –. Custodiamo nelle camere rinnovate, persone accolte e progettualità per interventi temporanei di aiuto, per dare dignità alle persone indigenti e mamme con bambini, che assistiamo fino alla loro autonomia. La sistemazione che presentiamo è stata frutto del sostegno della Cariplo e di benefattori che, grazie al lavoro di coordinamento dell’Economato, hanno dato buoni risultati che vogliamo finalmente offrire alla condivisione”.

L’inaugurazione è fissata per oggi, lunedì 19 dicembre, alle 17.30, momento durante il quale ci sarà anche la benedizione dei locali e sarà possibile verificare le opportunità educative e gli spazi di accoglienza presenti accanto al Seminario, nel cortile dell’ex Collegio S. Agostino.

Nell’occasione verrà presentato il progetto del nuovo dormitorio per senza fissa dimora e i criteri per accogliere le persone che vivono più ai margini della società.