Card. Severino Poletto: Torino, mercoledì pomeriggio in cattedrale i funerali

I funerali del card. Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino morto a 89 anni nella serata di sabato, verranno celebrati giovedì 22 dicembre alle 15 nella cattedrale metropolitana di S. Giovanni Battista. Le sue spoglie, per volontà dello stesso porporato, verranno poi tumulate nella basilica della Beata Vergine della Consolata in Torino dove mercoledì 21 dicembre, alle 17.30, verrà recitato il Santo Rosario.

Anche a Casale Monferrato, diocesi nella quale Poletto ha studiato in Seminario, è diventato sacerdote e ha esercitato il suo ministero presbiterale, è previsto un momento di preghiera. Mercoledì 21 dicembre alle 19 verrà recitato, con il vescovo Gianni Sacchi, il rosario nella chiesa di Oltreponte, parrocchia che Poletto ha guidato dal 1965 al 1980 prima di essere nominato vescovo coadiutore di Fossano.