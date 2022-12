Dialogo interreligioso: Coreis, gli auguri a Noemi Di Segni (Ucei) e al card. Zuppi (Cei) per le rispettive festività di Hanukkà e Natale

Da domenica 18 dicembre alcuni delegati musulmani della Coreis (Comunità religiosa islamica italiana) portano il saluto alle comunità ebraiche in Italia nelle sinagoghe di Roma, Milano, Casale Monferrato, Torino, Padova, Verona, Venezia, Genova, Palermo, in occasione della ricorrenza di Hanukkà, la festa delle luci che vede l’accensione di un lume per otto sere consecutive. Lo fa sapere Abu Bakr Moretta, presidente della Coreis, in una nota diffusa oggi. “Quest’anno, la convergenza tra il calendario ebraico e quello cristiano fanno coincidere il completamento delle otto accensioni delle luci di Hanukkà con il giorno del Santo Natale di Gesù che il sacro Corano chiama ‘Isa ibn Maryam, figlio di Maria Vergine. Nel mio primo anno come presidente della Coreis e fedele alla storica vocazione per il dialogo e la cooperazione interreligiosa, desidero rivolgere gli auguri di pace e di ogni bene alle autorità rabbiniche e alla presidente Noemi Di Segni dell’Ucei, Unione delle Comunità ebraiche italiane, insieme al presidente della Cei, Conferenza episcopale italiana, il card. Matteo Zuppi”.